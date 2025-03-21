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Cami Çocuk Buluşması: Miniklerin Eğlenceli Ramazan Etkinliği

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' etkinliğinde çocuklar, imamlarıyla birlikte teravih namazının ardından çeşitli oyunlarla keyifli zaman geçiriyor. Müftülük tarafından düzenlenen etkinlikler, camiyi sevdirmeyi ve çocukların ibadetle bağlantı kurmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Camideki çocukların imam ile oyunu yürekleri ısıttı

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" etkinlikleri kapsamında çocuklar camide bir araya gelerek hem ibadet ediyor hem de çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Ramazan ayı boyunca her hafta perşembe akşamı farklı camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar Teravih Namazı'nın ardından cami içerisinde düzenlenen çeşitli oyunlarla eğlenme fırsatı buluyor. İlçe Müftülüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen programda, çocuklara Ramazan Treni, Halat Çekmece, Takke Kapmaca ve Çuval Yarışı gibi oyunlar oynatılarak camiyi sevdirmeye yönelik aktiviteler düzenleniyor. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek camiden mutlu şekilde ayrılmaları sağlanıyor.

Eleşkirt İlçe Müftüsü Lokman Salı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli projeler hayata geçirdiğini belirterek, "Bu projelerden biri de Cami Çocuk Buluşmasıdır. Bizler de bu projeyi ilçemizde uygularken çocuklarımızın camiyi ve namazı severek benimsemelerini sağlamak amacıyla teravih namazı sonrasında onlarla çeşitli oyunlar oynuyoruz. Toplum olarak pek çoğumuzun camiyle ilgili çocukluk hatıraları ya sessiz kalmayı başaramadığı için uyarılmak ya da dışarı çıkarılmakla ilgilidir. Oysa ki Rahmet Peygamberimiz, camide bir çocuk gördüğünde minberden inmiş, onu kucağına alıp sevmiştir. Sabah namazında çocuk ağladığında ise namazı kısa tutmuştur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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