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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1 Mayıs'a Özel Türkü Klibi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir türkü klibi hazırladı. Klipte, emekçilerin önemine vurgu yapılarak 1 Mayıs mesajı verildi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ' 1 Mayıs Türküsü'

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir Türkü klibi hazırladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 'Bugün gündüzün ve gecenin. Zaferi, şerefi; tuzun ekmeğin. Yüzü gülsün emekçilerin. Yaşasın 1 Mayıs bizim' sözlerinin bulunduğu bir türkü klibi hazırlandı. Türkünün sözü ve bestesi AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen tarafından hazırlanırken sözlerde Yusuf Has Hacib'in, Kutadgu Bilig eserinden alıntılara da yer verildi. Emeğin gücüne, alın ve helal kazancın önemine vurgu yapılarak 1 mayıs mesajı verildi. Türkü klibini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Genel
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