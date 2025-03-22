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Bursa'da Okulda Dayak Skandalı: Anne, Öğrenciyi Darp Etti

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ilkokulda kavga eden iki öğrencinin olayına müdahale eden bir anne, karşı tarafın çocuğunu okulda darp etti. Saldırı sonrası yaralanan öğrenci hastaneye sevk edilirken, aileler birbirinden şikayetçi oldu.

Bursa'da ilkokulda dayak skandalı

Çocuklar kavga etti, anne okulu basıp 1.sınıf öğrencisini darp etti

BURSA - Bursa'da gözü dönen anne, oğlu ile kavga eden öğrenciyi okulda yakalayıp dövdü. Saldırıya uğrayan öğrencinin ailesi, şikayetçi oldu.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahirağa ilkokulunda yaşanan olayda 1.sınıfta öğrenim gören iki minik öğrenci kavgaya tutuştu. Kavga sonrası okula giden anne, oğlu ile kavga eden 6,5 yaşında ki H.Ç'yi okul içinde dövdü. Veli'nin saldırısına uğrayan H.Ç. hastaneye sevk edildi.

Aile, darp raporu alırken, aileler birbirinden şikayetçi oldu. H.Ç.'nin annesi M.Ç. ise, "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzene vurulmuş ve boğazı sıkışmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" dedi.

Bursa'da Okulda Dayak Skandalı: Anne, Öğrenciyi Darp Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZDEMİR YİĞİT - Genel
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