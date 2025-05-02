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Bursa'da İtfaiye Ekipleri Kedi Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi

Bursa'da İtfaiye Ekipleri Kedi Kurtarma Operasyonu Gerçekleştirdi
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Bursa'da aracının motorunda sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri devreye girdi. Olay, aracından gelen kedi sesini duyan vatandaşın durumu yetkililere bildirmesiyle gerçekleşti.

İtfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken aracından kedi sesi duyan vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. Aracın motorunda bir süre seyreden kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alperen A., aracıyla seyir halindeyken, motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Durum üzerine aracını emniyet şeridine çeken Alperen A., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmına sıkışan kediyi çıkararak barınağa teslim etti. Kedinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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