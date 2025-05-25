Bursa'da Ani Hava Değişikliği: Güneş Yerini Yağmura Bıraktı

Bursa'da Ani Hava Değişikliği: Güneş Yerini Yağmura Bıraktı
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Bursa'da Ani Hava Değişikliği: Güneş Yerini Yağmura Bıraktı
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Bursa'da bahar havasının yerini aniden bastıran sağanak yağmur ve lodos rüzgarı aldı. Güneşli havaya aldanan Bursalılar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve bina girişlerine sığındı.

Bursa'da güneş yerini yağmur ve lodosa bıraktı

BURSA - Bahar havası yerini aniden bastıran sağanak yağmur ve lodos rüzgarına bıraktı. Güneşli havaya aldanarak hazırlıksız dışarı çıkan Bursalılar, ani bastıran yağmur karşısında zor anlar yaşadı.

Öğle saatlerine kadar açık ve sıcak seyreden hava, öğleden sonra hızla değişti. Şehir merkezinde gökyüzü kısa sürede kapandı, ardından lodosla birlikte sağanak yağış başladı. Vatandaşlar, bir anda bastıran yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına, bina girişlerine ve mağazalara sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Genel
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