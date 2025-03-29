Bolu Geçişinde Bayram Trafiği Yoğunluğu Sürüyor

Bolu geçişinde bayram trafiği sürüyor

BOLU - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar, memleketlerine göç ediyor. Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç yoğunluğu sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Bayram tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Araç yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenliği için bugünden pazar gününe kadar TEM Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.