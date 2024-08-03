Bingöl'de binlerce kişi hamas lideri Haniye için yürüdü

Bingöl'de binlerce kişi hamas lideri Haniye için yürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bingöl'de binlerce kişi hamas lideri Haniye için yürüdü
Haber Videosu

Bingöl'de binlerce kişi hamas lideri Haniye için yürüdü Bingöl'de Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze için protesto yürüyüşü yapıldı.

Bingöl'de binlerce kişi hamas lideri Haniye için yürüdü

BİNGÖL - Bingöl'de Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze için protesto yürüyüşü yapıldı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapan vatandaşlar sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Bingöl'de Gazze'ye Destek İnisiyatifi Platformu, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenlendi. 'Gazze'yi Unutma' sloganıyla düzenlenen programda binlerce Bingöllü, Filistin'in özgürlüğü için yürüdü. İkindi namazına müteakiben Hacı Hıdır Camii ve Hacılar Camii önünde toplanan binlerce kişi, pankartlar ve attıkları sloganlarla İsrail'i protesto ederek Telekom Kavşağına kadar yürüdü.

Burada vatandaşlara seslenen Hamas Yetkilisi Dr. Hani Salah Ed Daili, Şehid Haniye'nin davasına sadık olduğunu ve bu uğurda şehit olduğunu ifade ederek, Filistin'in mutlaka özgür olacağına inandığını ifade etti.

Program, sahne konuşmalarının ardından yapılan dua ile sona erdi.

"Filistinli Kardeşlerimizin Nehirden Denize Özgür Olacaklarına İnanıyoruz"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Gazze'ye Destek İnisiyatifi Düzenleme Kurulu Başkanı Cengiz Bayraktar; "Şehidimiz İsmail Haniye'nin çağrısı üzerine binlerce Bingöllü olarak bir araya toplandık ve meydanları doldurduk. Onun çağrısını da vasiyet olarak aldık üzerimize. İsrail'e lanet okurken, Gazze'li kardeşlerimiz içinde hep birlikte dualar ettik. İnşallah en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimizin nehirden denize özgür olacaklarına inanıyoruz. Onları çok seviyoruz ve dualarımız sürekli onlarla beraber" dedi.

Vatandaşlardan Serkan Ayhan ise; "Bugün Bingöl halkı olarak Şehit İsmail Haniye için bir araya geldik. Ben buradan bütün Bingöl halkına teşekkür ediyorum meydanları doldurarak bizleri Gazze'ye ve İsmail Haniye'ye mahcup etmedikleri için. Allah, İsmail Haniye ve onunla beraber şehit olanların mekanlarını cennet etsin. İnşallah onların kanının üzerinden Filistin ve Gazze özgür olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.