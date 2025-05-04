Beypazarı'nda Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kurak geçen mevsim nedeniyle vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi. Duanın ardından ilçe sakinlerine yemek ikram edildi.
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mahallelerinde vatandaşlar, kurak geçen mevsim nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
Beypazarı ilçesi mahallelerinde vatandaşlar, kurak geçen mevsim nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Yeterli yağışın olmaması üzerine ilçesi sakinleri, köy mezarlığı çevresinde tekbir ve dualarla yürüyüş gerçekleştirdi. Duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel