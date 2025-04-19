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Beylikdüzü'nde Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor

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İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürerek trafikte görüş mesafesini zaman zaman düşürdü. Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde görülen bu hava olayı, sıcaklık farklarından kaynaklandı.

Beylikdüzü'nde sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde de devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş zaman zaman düştü. Öte yandan, trafikte seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.

Gece ile gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkından dolayı oluşan hava olayı sis Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sis, sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi zaman zaman düştü. Beylikdüzü Büyükçekmece arasında E-5 karayolunda trafikte seyir halindeki araçlar ise sis altında havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Genel
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