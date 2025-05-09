Beş Minare Uluslararası Film Festivali Bitlis'te Başladı

Bitlis'te "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı

BİTLİS - Bitlis'te bu yıl ilki düzenlenen "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Düzenlenen açılış programına çok sayıda akademisyen, sanatçı ve öğrenci katılırken, Türkiye'nin tanınmış oyuncuları, yönetmenleri ve sektör temsilcileri de festivale yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı halı geçişiyle başlayan programda, sanatçılar basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve festivalin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Festivalin açılış programında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, festivalin önemine vurgu yaptı. Vali Karakaya, kentin dinamiklarine dikkat çekerek, festivalin kentin tanıtımına katkılar sunacağını inandığını ifade etti. Vali Karakaya, bu toprakların, Türk İslam kültürünün Anadolu'daki ilk ayak izi olduğunu belirterek, "İlimizin kültürel ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının önemli olduğunu belirterek bu doğrultuda gerekli tüm çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Av. Mehmet Şah Çelik ise, Bitlis halkının festivale gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalin ilk gününde yaşanan coşkunun, halkın bu etkinliğe sahip çıktığını ve böyle bir organizasyona ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Çelik, "Bir festivalin sürdürülebilir ve başarılı olabilmesi için halkın desteği şart. Bugün burada gördük ki Bitlis halkı bu festivali gerçekten istiyor. Biz de bu nedenle sadece merkezde değil, altı ilçede eş zamanlı etkinlikler düzenleyerek tüm halkımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu festival, bölgede sinema üretiminin gelişmesine, gençlerin sinema ile buluşmasına ve kalıcı bir sinema kültürünün oluşmasına zemin hazırlayacak. Güzel bir açılış yaptık, inanıyorum ki aynı güzellikte devam edeceğiz" dedi.

Diğer konuşmacılar da, etkinliğin önemine dikkat çekerek, kentte dizi, sinema filmi ve tanıtıma katkı sunacak diğer çalışmaların yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan festival kapsamında uzun metraj, kısa film ve belgesel kategorilerinde seçkin yapımlar festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca atölye çalışmaları, paneller ve söyleşilerle katılımcılar sinema sanatı üzerine derinlemesine bilgi edinme imkanı bulacak.

Düzenlenen açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, 11 Mayıs'a kadar çesitli etkinliklerle devam edecek.