Bayramda Dönüş Çilesi: Otoyolda Yoğunluk Görüntülendi

Bayramda Dönüş Çilesi: Otoyolda Yoğunluk Görüntülendi
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolculukları sırasında Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk meydana geliyor. Bu yoğunluk havadan da görüntülenirken, tatilcilerin memleketlerine ve tatil bölgelerine dönüşleri sürüyor.

Bayramda dönüş çilesi: Otoyoldaki yoğunluk böyle görüntülendi

SAKARYA - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Oluşan yoğunluk havadan da görüldü.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son gününde yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Otoyolun İstanbul istikametinde oluşun yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Genel
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