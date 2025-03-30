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Bayram Tatilinde Ankara Sokakları Hayalet Şehre Döndü

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara'nın sokakları boş kaldı. Vatandaşların çoğu şehir dışında tatil yaparken, kentin en işlek noktalarında sakinlik hakim oldu. Dron ile havadan görüntülenen Ankara, bayramın ilk günü adeta hayalet şehre döndü.

Bayram tatilinde Ankara sokakları boş kaldı

ANKARA - 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları da boş kaldı. Hayalet şehre dönüşen başkent, dron ile havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara'da yaşayan birçok vatandaş şehir dışına çıktı. Megakent İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Normalde yoğun araç ve yaya trafiğine sahne olan kentin en işlek noktaları sessizliğe gömüldü.

Esskişehir Yolu, Konya Yolu, Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi gibi Ankara'nın en önemli ulaşım aksları, bayram tatili nedeniyle tenha kaldı. Şehrin ana arterlerinde yaşanan bu sakinlik, drone ile havadan görüntülenerek kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Genel
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