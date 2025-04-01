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Bayram Dönüş Yolunda Trafik Durma Noktasına Geldi

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Ramazan Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu nedeniyle beklemeler yaşanıyor. Trafik, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğunlukla ilerliyor.

Bayram trafiği durma noktasına geldi

BOLU - Ramazan Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4'üncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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