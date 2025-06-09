Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Jandarma Uzman Çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ile 2 asker anıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Jandarma Uzman Çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Kozluk ilçesinde düzenlenen törende, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ının şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı. İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, kamu kurum amirleri yansıra öğretmen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende şehitler için İlçe Müftüsü Hakan Çağıran dua okudu. Ardından, öğretmen Yalçın'ın şehit edildiği noktada karanfiller bırakıldı. Kaymakam Güngör ve beraberindeki heyet daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada müzik öğretmenleri, şehit öğretmenin sevdiği şarkıları seslendirdi. Programda konuşan Kaymakam Güngör, Aybüke öğretmenin şehadetinin 8. yılında rahmet ve minnetle anıldığını ifade etti.

Güngör, şehit öğretmenin azmiyle oluşturulan müzik sınıfını da ziyaret ettiklerini belirterek, "Şu an, şehit öğretmenimizin dönemin kaymakamının da desteğiyle oluşturduğu, kendi gayreti ve azmiyle hayata geçirdiği müzik sınıfındayız. Aybüke öğretmenimiz, 2016 yılında ilçemize atanmıştı. Yaklaşık 7 aylık görev süresi boyunca etrafına neşe ve umut saçtı, azmiyle bu sınıfı kurmuştu" dedi.

Aybüke öğretmenin, 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra şehit edildiğini hatırlatan Güngör, şunları söyledi:

"Bir öğretmen için en anlamlı gün olan karne gününde, maalesef Aybüke öğretmenimiz bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Öğrencilerin en mutlu olduğu günde yaşanan bu acı olay, hepimizin yüreğini dağladı. O günden bu yana, her yıl hem şehit edildiği yerde hem de bu sınıfta, onun sevdiği türküleri okuyarak anıyoruz. Aybüke öğretmenin söylediği türküler bugün memleketin dağlarında, kütüphanelerinde, sokaklarında yankılanmaya devam ediyor."

Kaymakam Güngör, Aybüke öğretmeni her yıl anmaya ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Şehitlerimiz bizim için ölümsüzdür. Onlar, vatanı, milleti ve devleti temsil eder. Bu temsiliyet, öğrencileri ve meslektaşları aracılığıyla yaşatılacaktır. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri bizlere emanettir. İnşallah bu sınıftan binlerce Aybüke yetişecektir. Mekanı cennet olsun."

Anma programı kapsamında daha sonra, saldırının ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı patlatması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ın şehit düştüğü Bekirhan Karakolu'na geçildi.

Şehit askerlerin hayatını kaybettiği noktaya da karanfiller bırakıldı, dualar edilerek program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Genel
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler

Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu

4 gündür kayıp olarak aranıyordu! Halıya sarılı halde bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.