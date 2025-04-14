Bakım Evinde Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

Bakımevinde hayat kurtaran 'Heimlich manevrası'...Soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adamı böyle kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'de bakım evinde yemek yerken soluk borusuna yemek kaçan 91 yaşındaki yaşlı adamı, görevlinin yaptığı heimlich manevrası kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Dursunbey ilçesindeki Sevgi Evinde akşam yemeği esnasında boğazına yemek kaçan 91 yaşındaki Ahmet Altay birden fenalaştı. Yaşlı adamın durumunu fark eden personel İsmail Kantar müdahalede bulundu. Bakıcı İsmail Kantar, heimlich manevrası ile yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.