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Bakım Evinde Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

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Balıkesir'deki bir bakım evinde 91 yaşındaki Ahmet Altay'ın soluk borusuna yemek kaçması sonucu hayatını tehdit eden durum, bakıcı İsmail Kantar'ın yaptığı heimlich manevrası ile başarıyla sonlandırıldı.

Bakımevinde hayat kurtaran 'Heimlich manevrası'...Soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adamı böyle kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'de bakım evinde yemek yerken soluk borusuna yemek kaçan 91 yaşındaki yaşlı adamı, görevlinin yaptığı heimlich manevrası kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Dursunbey ilçesindeki Sevgi Evinde akşam yemeği esnasında boğazına yemek kaçan 91 yaşındaki Ahmet Altay birden fenalaştı. Yaşlı adamın durumunu fark eden personel İsmail Kantar müdahalede bulundu. Bakıcı İsmail Kantar, heimlich manevrası ile yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜDAYİ DEMİRHAN - Genel
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