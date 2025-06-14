Bakan Yerlikaya Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümünü Kutladı

Bakan Yerlikaya: "Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan; halen görev başında olan tüm personelimizi, yürekten tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Şanlı al bayrağın gölgesinde nice destanlar yazmış, asil milletin huzur ve güvenliği için Jandarma'nın her daim nöbette olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Sizler; 186 yıldır Aziz Milletimizin emrinde, onun hizmetindesiniz. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tevazuyla ve fedakarlıklarla kutsal görevini ifa eden Jandarmamız, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusudur. Jandarma yüce dağ başlarındadır. Jandarma, uçsuz bucaksız ovalarda, aşılmaz denilen dar geçitlerde, sarp kayalıklardadır ve jandarmamız; milletimizin tertemiz vicdanında, onun gönlündedir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadeleden, asayiş hizmetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden, siber güvenliğe ve trafik hizmetlerine kadar her alanda varlık gösteren Jandarmamız ve onların fedakar aileleri ile gurur duyuyoruz. Bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle; gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan; halen görev başında olan tüm personelimizi, yürekten tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."