Bakan Yerlikaya'dan Pamuk Şeker Satan Engelli Bireye Yardım Eden Polislere İftihar

Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şeker satan engelli bireye yardım eden polislere ilişkin iftihar paylaşımı

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım eden polis memuru Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'la iftihar ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım etmek amacıyla bütün pamuk şekerleri alan polis memuru Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın o anlarına ilişkin bir videoya yer verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz"