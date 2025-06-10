Bakan Uraloğlu: Türk Bayraklı Gemiler LRIT Sistemi ile Anlık İzlenebiliyor

Bakan Uraloğlu: Türk Bayraklı Gemiler LRIT Sistemi ile Anlık İzlenebiliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın geliştirdiği LRIT sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebileceğini açıkladı. Sistem, deniz kazaları, arama kurtarma operasyonları ve çevre güvenliği gibi stratejik alanlarda da görev alıyor.

Bakan Uraloğlu: "LRIT sistemi ile Türk bayraklı gemiler her noktadan izlenebiliyor"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, LRIT sistemi ile Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın geliştirip işlettiği 'Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi' sistemi hakkında açıklama yaptı. Sistemin, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Türksat'ın yerli ve milli teknolojisi sayesinde denizlerdeki gözümüz her an açık" diye konuştu.

"LRIT sistemi ile Türk bayraklı gemiler her noktadan izlenebiliyor"

Türksat'ın yerli imkanlarla geliştirdiği LRIT sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğini anlatan Uraloğlu, diğer tüm gemilerin ise Türk karasularından bin deniz miline kadar poligon içerisinde izlenebilmesine imkan sunan sistemin sadece bir takip uygulaması olmadığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. 'Denizlerde dijital bir kale kurduk' desek, abartmış olmayız" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası arenada başarı tescillendi"

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından her sene yapılan denetimlerde Türksat'ın geliştirdiği sistemin tam not aldığının altını çizerek, "Mevcut altyapımızla LRIT sisteminin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye'nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın sunduğu mobil izleme yeteneklerine de değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada bir geminin konumu, yük durumu, limana yanaşma zamanı gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Bu teknolojik altyapı, Türkiye'nin denizlerdeki dijital dönüşümünün en somut örneklerinden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

"Sistem 7 gün 24 saat çalışıyor, denizler güvende"

Türksat LRIT sistemiyle Türkiye'nin arama-kurtarma sahasındaki tüm hareketlerin tek bir platform üzerinden izlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Gemi bilgileri, seyrüsefer rotaları, yolcu, 300 groston ve üzeri kargo verileri ile daha birçok bilgi artık tek bir sistemde toplanıyor. Denizlerimiz 7 gün 24 saat gözetim altında. Türk bayraklı gemiler, dünyanın neresinde olursa olsun, bizim gözetimimizde. Denizlerdeki gözümüz Türksat, güvenliğin de teminatı oldu. Çünkü bu altyapı, kriz anlarında müdahale süremizi kısaltıyor, denizlerimizdeki güvenliği önemli ölçüde artırıyor" ifadelerine yer verdi.

Altyapının hem ulusal hem de uluslararası deniz taşımacılığı için kritik önemde olduğunu söyleyen Uraloğlu, Türksat'ın geliştirdiği LRIT sisteminin Türkiye'nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansıması olduğunun da altını çizdi.

(ECE-BC -ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ECE NUR ÖZTÜRK - Genel
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