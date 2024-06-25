Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu
İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel