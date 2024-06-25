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Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında denetlemelerde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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