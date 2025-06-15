Bakan Göktaş Tunceli'de Kıbrıs Gazisi ile Görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de Kıbrıs gazisi Ali Korkmaz'ı ziyaret etti ve jandarmanın kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Bakan Göktaş, Tunceli'de Kıbrıs gazisiyle görüştü, jandarmanın kuruluş yıldönümüne katıldı

TUNCELİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için geldiği Tunceli'de Vali Şefik Aygöl ile birlikte Kıbrıs Gazisi Ali Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Göktaş, gazi ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra jandarmanın kuruluşunun 186. yıldönümü etkinliklerine katıldı. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, jandarma tarafından yapılan gösterileri izledi. Bakan Göktaş, jandarma ve aileleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Genel
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