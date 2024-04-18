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Bahçesini sürerken Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu

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Hatay'da bir çiftçi, bahçesini traktörüyle sürerken pulluğuna Bizans dönemine ait bir küp takıldı. Küpün içinden çıkan sikkeleri yetkililere teslim eden çiftçi "Bütün akşam telefonlarımız susmadı. İyisini yaptın diyenler de oldu, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler de oldu." ifadelerini kullandı.

Hatay'da bir çiftçi, traktörüyle bahçesini sürerken pulluğa bir küp takıldı. Çiftçi, küpün içinden çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti.

KÜPÜ BULUNCA JANDARMAYI ARADI

Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya'nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı. Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti.

Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti. Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.

"BÜTÜN AKRABALARIMIZ ARADI, TELEFONLARIMIZ SUSMADI"

İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyeti yaşadığını belirterek, "Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı.

Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak. Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" dedi.

Bahçesini sürerken Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu

Bahçesini sürerken Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Hatay Genel Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Burhan Bozkurt:

ismet aga sen akşama kadar güneşin altında çalışmaya devam et

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Ergün Erkuş:

SEN HARELDE CAKKA CUKKAYA ALIŞMISIN

yanıt17
yanıt6
Ali Bayat:

Bazıları define ararken göçük altında kalıp can veriyor bazılarıda tarlasından çıkan altınları devlete veriyor, insan var insancıklar var. Helal olsun doğruluktan taviz vermeyenlere.

26
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Mahfuz Erdoğmuş:

Hazinin hediyesi bulunmus derinde neler var neler şimdi

7
1
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

o paralarla kimbilir ne kadar ıstakoz alınırdı

5
3
yanıtYanıtla
Metin Harbi:

Devlet bedavaya mı alıyor sanıyorsun devlette parasını veriyor merak etmeyin

7
1
yanıtYanıtla
Aslan Yıldız:

yemesini bilmeyenin malını yerler

2
0
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Sefer Aydın:

hımm...

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1
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semson 12:

helal olsun diyenide gördük yorumlarda o mal onların hakkı ama salakça bir davranış

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0
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Sade Vatandaş:

Resimde 21 adet var. Ben anlamam :))

1
0
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