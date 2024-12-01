Ayvalık'ta Sağanak Yağış, Balıkçı Teknesi Battı

Ayvalık'ta Sağanak Yağış, Balıkçı Teknesi Battı
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Ayvalık'ta Sağanak Yağış, Balıkçı Teknesi Battı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyerek yolları göle döndürdü. Teknik Güç Sitesi'nde bir balıkçı teknesi su alarak battı.

Ayvalık'ta sağanak yağış: Balıkçı teknesi battı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yağış bazı bölgelerde etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış; Ayvalık'ın özellikle Engürü, Teknikgüç ve Şirinkent siteleriyle öne çıkan Sahilkent Mahallesi'nde etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle, yollar adeta göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Teknik Güç Sitesi'nde küçük bir balıkçı teknesi su alıp battı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - Genel
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