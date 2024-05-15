Ayvacık'ta köpek annelik yapıyor

Ayvacık'ta köpek annelik yapıyor
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Ayvacık'ta köpek annelik yapıyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 yaşındaki hiç anne olmamış kısırlaştırılan Kopay cinsi 'Prenses' isimli köpek, annesinin terk ettiği yavru kediyi emzirerek annelik yapıyor.

Ayvacık'ta annesinin terk ettiği yavru kediye, köpek annelik yapıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 yaşındaki hiç anne olmamış kısırlaştırılan Kopay cinsi 'Prenses' isimli köpek annesinin terk ettiği yavru kediyi emzirerek annelik yapıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü Kadırga Koyu'nda bir pansiyon işleten Ahmet Cengiz'in 5 yaşındaki 'Prenses' isimli kısırlaştırılmış köpeği annesi tarafından terk edilen yavru kediye sahip çıktı. Yavru kediyi emziren köpek arasındaki yakınlık görenlerin içini ısıttı. Pansiyon işletmecisi Ahmet Cengiz, anne olmamış kısırlaştırdıkları köpeğinin sütünün gelmesi ile yavru kediyi emzirmesinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Köpeğimiz prenses hep anne olmak istiyordu. Çok fazla yavrulayıp, bakamayacağız diye biz köpeğimizi kısırlaştırdık. Pansiyonu açtığımda beri gelmiyor, hep odaların yanında duruyor. Eşime köpeğimiz hastalandı sanırım, yanımıza gelmiyor dedim. Sonra yanına gittim. Bir baktım kedi yavrusunu almış annelik duygusuyla emziriyor. Kendi yavrusu gibi yavru kediyle ilgileniyor. Memelerinden süt gelmeye başladı. Bu köpek hiç anne olmadı. Bizde yavru kediyi süt ile beslemek istedik ama emmiyor. Sanırım prenses yavru kediyi emzirdi. Yavru kedinin karnı tok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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