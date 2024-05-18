Ayılar bir gecede çok sayıda arı kovanını kırdı, binlerce arı telef oldu

Ayılar bir gecede çok sayıda arı kovanını kırdı, binlerce arı telef oldu
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Ayılar bir gecede çok sayıda arı kovanını kırdı, binlerce arı telef oldu
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Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında yer alan Tütünlü köyünde bir gecede ayılar çok sayıda arı kovanını kırarken, binlerce arı telef oldu. Arıcılar maddi zarar yaşadı.

Ayılar bir gecede çok sayıda arı kovanını kırdı, binlerce arı telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında yer alan Tütünlü köyünde bir gecede ayılar çok sayıda arı kovanını kırarken, binlerce arı telef oldu.

Edinilen bilgelere göre olay, Şemdinli-Derecik ilçelerinin arasında yer alan Aktütün ile Tütünlü köylerinde Ahmet Uçar ve Rahim Aysal'ın arı kovalarını bıraktığı iki ayrı bölgede yaşandı. Dün gece saatlerinde ayılar, Ahmet Uçar ve Rahim Aysal'ın arı kovalarının bıraktığı bölgeye girdi. Ayılar arı kovalarını kırdı, binlerce arı telef oldu.

Aracıların maddi zararının çok olduğunu ifade eden Hakkari Yüksekova Arıcılar Kooperatif Başkanı Sami Ölmez, "Bu haftadır sürekli ayılar tarafından arıcılarımızın arı kovanları zarar görüyor. Dün gece Şemdinli ile Derecik ilçelerinin arasında bulunan 2 köyde ayılar 2 farklı arı kovalarına saldırarak zarar verirken, binlerce arıyı da telef etti. 2 arıcımız bu durumda maddi zarar gördü. Bu duruma önlem alınsın. Her 2 arıcımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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