Avcılar Gişelerinde Trafik Kapatıldı

Avcılar Gişelerinde Trafik Kapatıldı
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Avcılar Gişelerinde Trafik Kapatıldı
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İstanbul'da Avcılar gişelerinde yapılacak altyapı çalışmaları sebebiyle otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı. İBB, sürücülerin alternatif yolları kullanmasını önerdi.

Avcılar gişeleri çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

İSTANBUL - İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışların, Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle kapatılacağını duyurmuştu. Yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar akşam saatlerinde kapatıldı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Gişelerde, "Kanopiler ile Binaların Yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin Altyapı İmalatlarının Yapılması İşi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Avcılar Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23: 00'da başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Genel
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