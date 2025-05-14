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Aşıklar Sokağı'nda Gençlerin Kısmet Arayışı

Aşıklar Sokağı'nda Gençlerin Kısmet Arayışı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen geleneksel köy hayrında, gençler Aşıklar Sokağı'nda buluşarak sevgi ve kısmet arayışlarını sürdürüyor. Katılımcılar, hatıra fotoğrafları çektirerek anılarını tazeliyor.

Aşıklar Sokağı'nda gençler kısmetini aradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında genç kızlar ve erkekler, Aşıklar Sokağı'nda bir araya geldi.

Bayramiç'in Muratlar köyü geleneksel köy hayrına köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlar da köy içinde bulunan 1 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda volta atarak nasiplerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.

Bayramiç'ten Gözde Aslan ve Bayramiç'in Tongurlu köyünden Mürsel Dinç nişanlı olduklarını belirterek, "Aşk sokağına hiç gelmemiştik. Sokağa gelerek biz de gezinti yaptık ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdik" dedi.

Aşıklark Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH DALDAL - Genel
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