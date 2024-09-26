ASELSAN Aviyonik Sistemleri İstanbul AirShow'da Sergilendi

Yerli ve milli üretim olan ASELSAN Aviyonik Sistemleri İstanbul AirShow'da ziyaretçiyle buluştu

Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak kask yoğun ilgi gördü

İSTANBUL - Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından olan ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Aviyonik Sistem sistemleri İstanbul AirShow'da sergilendi. Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin de kullanılacak olan kokpit yoğun ilgi gördü.

Savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN, ziyaretçilere 14'üncü kez kapısını açan İstanbul AirShow Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nda yer aldı. Fuarda, görev bilgisayarı, akıllı kokpit gösterge sistemleri, TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi, navigasyon sistemleri, Aviyonik Haberleşme Cihazları ziyaretçilerle buluştu. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak TULGAR kaska monteli gösterge sistemi ve genel maksat helikopterlerin de kullanılacak kokpit ilgi gördü.