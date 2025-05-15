Ankara'da Nekbe Günü'nün 77. Yılı Anıldı

Ankara'da Nekbe Günü'nün 77. Yılı Anıldı
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Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, Filistin halkının topraklarından zorla çıkarıldığı 15 Mayıs 1948'in 77. yıl dönümü anıldı. Etkinlikte Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, nesiller boyu süren direnişe ve geri dönüş hakkına vurgu yaptı.

Ankara'da Nekbe Günü'nün 77. yıl dönümü anıldı

ANKARA - Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde Nekbe Günü'nün 77. yıl dönümü düzenlenen programla anıldı.

Filistin halkının topraklarından zorla çıkarıldığı ve tarihe "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak geçen 15 Mayıs 1948'in 77. yıl dönümü, Filistin Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'nın ev sahipliği yaptığı "Nekbe: Süreklilik, Direniş ve Geri Dönüş Hakkı" temasıyla düzenlenen etkinliğe, yabancı misyon şefleri, Filistinliler ve davetliler katıldı. Anma töreni, milli marşın ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşması ile başladı. Törenin devamında günün anlam ve önemine dair hazırlanan video seyredildi. Büyükelçi Mustafa, konuşmasında Filistin meselesiyle ilgili güncel gelişmelere değindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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