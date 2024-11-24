Ankara'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Ankara'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
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Ankara'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
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Ankara'da dün akşam başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar kartpostallık görüntülerle donanırken, havadan çekilen görüntülerde parklar ve binalar karla kaplandı. Kış mevsiminin güzellikleri gözler önüne serildi.

Ankara'daki beyaz örtü böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar adeta kartpostallık görüntülere havadan görüntülendi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz örtü, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Havadan çekilen görüntülerde, parklar, yollar ve binaların karla kaplandığı manzaralar görenleri mest etti.

Ankara'nın beyaz örtüyle buluştuğu manzaralar, kış mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Genel
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