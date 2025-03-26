Ankara'da Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi
Ankaralılar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirerek camilere akın etti. Osmanlı döneminden gelen Enderun usulü teravih, gece boyunca yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve hatim duaları yapıldı.
Ankara'da Kadir Gecesi idrak edildi
ANKARA - Bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen Ankaralılar, camilere akın etti. Osmanlı döneminde saray ve büyük camilerde uygulanan Enderun usulü teravih başkent Ankara'da uygulandı.
Kadir Gecesi programı, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, Osmanlı döneminde saray ve büyük camilerde uygulanan Enderun usulü teravih kılındı. Tekbirler, salavatlar ve hatimler eşliğinde kılınan namaz, cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Ayşe Hatun Özden Camii'nde yoğun katılımın olduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve tesbihatlar gerçekleştirildi.
Ahmet Serdar Serbest adlı vatandaş, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. İnşallah sabaha kadar ibadetlerimize devam edeceğiz. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın kurtuluşuna vesile olması için duacıyız. herkese hayırlı kandiller diliyorum" diye konuştu
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlileri, namaz öncesinde cemaate Enderun usulü teravihin tarihi ve uygulanışı hakkında bilgi verdi. Program boyunca yapılan dualarda, İslam alemi için hayır ve bereket temennisinde bulunuldu.
Gece, teravih namazının ardından tesbihat ve hatim dualarıyla devam etti.