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Ali Erbaş: İnsanlık Cinsiyetsiz Toplum Oluşturma Çabasıyla Karşı Karşıya

Ali Erbaş: İnsanlık Cinsiyetsiz Toplum Oluşturma Çabasıyla Karşı Karşıya
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, '7. Aile Forumu'nda yaptığı konuşmada, insanlığın cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içinde olduğunu ve bu durumun aile kurumunu tehdit ettiğini vurguladı. Erbaş, kültürel emperyalizmin değerleri alt üst ettiğini belirterek, fıtratın korunmasının önemine dikkat çekti.

Ali Erbaş : "İnsanlık, cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır"

ANKARA - Gerçekleştirilen '7. Aile Forumu'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlık, cinsiyeti toplumsal bir problem olarak gören ve cinslerden birini diğerine benzeterek ya da insan fıtratına tamamen savaş açarak cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından '7. Aile Forumu', 'Fıtratın Korunması ve Aile' başlığı ile bir konferans düzenlendi. Konferans, 3 oturumdan oluştu. Oturumlar, 'Tarihi ve Dini Boyutuyla Fıtrat', Cinsiyet Kimliği ve Fıtrat' ve 'Fıtri Gelişim Süreci ve Aile' başlıkları ile düzenlendi. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve birçok uzman katıldı. Konferans, Kuranı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi sonrası açılış konuşmaları ile başladı.

"Kültürel emperyalizm, başta aile kurumu olmak üzere değerleri alt üst etmektedir"

Bireyin, toplumla ilk temasının içinde doğduğu ailesi aracılığı ile başladığını belirten Erbaş, "Uzun zamandır dünyayı etkisi altına alan siyasal, finansal ve kültürel emperyalizm başta aile kurumu olmak üzere önüne çıkan tüm sabiteleri ve değerleri alt üst etmektedir. Özellikle son yüzyılda genetik alanda yaşanan ve varlığın tabiatını değiştirecek boyuta ulaşan gelişmeler, insanın varlığa ve hayata bakışını derinden etkilemektedir. Fıtratla barışık olmayan bu yaklaşım, başta insanın kendisi olmak üzere tabiatın doğal seyrini, bizzat insan tarafından müdahaleye açık hale getirmektedir. Bugün sosyokültürel bağlamda zuhur eden yeni davranış biçimleri, maalesef küresel ölçekte bir toplum mühendisliği çalışmasının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık, cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır"

'Fıtratın Korunması ve Aile' konusunun ele alınmasını son derece önemli bulduğunu vurgulayan Erbaş, "Gelinen noktada insanlık, cinsiyeti toplumsal bir problem olarak gören ve cinslerden birini diğerine benzeterek ya da insan fıtratına tamamen savaş açarak cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası içine giren sapkın bir anlayışla karşı karşıyadır. Cinsiyetsizliği teşvik edici her faaliyeti destekleyerek gerçekte aileyi hedef alan bu anlayış, insanlığın istikbalini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. Bilinmelidir ki fıtratın tahrip edilmesi, hakikatin, hukukun ve ahlakın tahrip edilmesidir. Dolayısıyla fıtrata dair bu dejenerasyon karşısında sessiz ve duyarsız kalan toplumların felakete sürüklenmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple bireysel ve toplumsal hayatın denge ve huzuruna kasteden teşebbüslerin farkında olmak, onlara karşı hakikati savunmak, fıtratı ve güzel ahlakı muhafaza etmek, herkes için en temel insani sorumluluktur. Bu anlamda yapılması gereken, müspet ve menfi hasletler denkleminde hangi taraf beslenirse onun galip geleceğinin bilinciyle hareket ederek, yaratılış gayesine uygun bir hayatı vahyin rehberliğinde tahkim etmektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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