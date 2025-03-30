Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Aile Bakanı Tekirdağ'da Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Göktaş, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Aile bakanı Tekirdağ'da bayramlaştı

TEKİRDAĞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağ Polis Evi'nde gerçekleşen programda Bakan Göktaş, katılımcılarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti.

Bayramlaşma programında Bakan Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara bayram harçlığı dağıttı.

Aile Bakanı Tekirdağ'da Ramazan Bayramı'nı Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.