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Ahşap Ustası, Mescid-i Aksa İçin Özel Rahle Yapıyor

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Amasya'da bir ahşap ustası, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için işlediği rahleyi saklıyor. Eserini özgür Filistin için hazırlayan ustanın amacı, ilk imamına hediye edilmesi.

Ahşap ustası, rahlesini özgür Mescid-i Aksa için saklıyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan bir ahşap oyma ustası, el emeği göz nuruyla işlediği rahleyi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağı gün için saklıyor.

Kur'an-ı Kerim tilaveti için kullanılan özel bir masa olan rahleden yapan usta Yücel Görkem, üstünü gül motifleriyle süslediği eserini Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşacağı gün ezan okuyacak imama hediye edilmesi için muhafaza ediyor. Tek bir ağaç parçasının itinayla işlenmesi sonucu oluşan rahlenin satılık olmadığını anlatan 54 yaşındaki Görkem, "Bu rahle satılık değil. Özgür Filistin'de Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldıracak ilk imamın olacak bu eser. Çok isteyen var. Ama satmıyorum. Çünkü satmak için yapmadım. Onun yeri var" dedi.

Görkem, "Eğer ben Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşacağı günü göremezsem bu eserimi birilerinin oraya götürmesini çok istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Genel
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