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Ahlat'ta Koyun ve Kuzuların Buluşması Renkli Görüntüler Oluşturdu

Ahlat'ta Koyun ve Kuzuların Buluşması Renkli Görüntüler Oluşturdu
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde baharın gelişiyle birlikte koyun ve kuzuların buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu. Otluyazı köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşılan tarım alanlarında, anneleri meradan dönen koyunlar yavrularıyla buluştu. Bu anlar havadan görüntülendi.

Ahlat'ta koyun ve kuzuların buluşması böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluştururken, o anlar böyle görüntülendi.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı Ahlat ilçesindeki köylerde de meradan dönen koyunların çiftlikte kendisini bekleyen kuzularıyla buluşması güzel görüntüler oluşturuyor. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünde koyun besiciliği yapan Cihan Timrus, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Sabah kuzularını emziren koyunlar daha sonra köyün meralarına çıkarılıyor.

Akşam üzeri meradan dönen koyunlar, kapıların açılmasıyla yavrularına kavuşuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte anne ve süt kuzusu yavruları birkaç dakika içinde ses ve kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Havadan görüntülenen kuzuların anneleriyle buluşması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Genel
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