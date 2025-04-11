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Ağrı'dan Ambulans Uçak ile Bebek ve Asker İleri Tedaviye Sevk Edildi

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Ağrı'da tedavi gören 3 aylık bebek ve kalp hastası 20 yaşındaki asker, ambulans uçakla ileri tedavi için sevk edildi. Bebek Elazığ'a, asker ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Ambulans Uçak, Ağrı'daki Bebek ve Kalp Hastası Asker İçin Havalandı

AĞRI - Ağrı'da tedavi gören 3 aylık bebek ve 20 yaşındaki kalp hastası asker, ambulans uçakla ileri tedavi için sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tedavi gören ağır akciğer enfeksiyonu bulunan 3 aylık bebek ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp kası iltihabı sonrasında gelişen kalp kasının genişleyip zayıflaması sonucu kalbin yeterli kan pompalayamaması nedeniyle tedavi gören asker için Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı Ahmed-i Han-i Havalimanına ambulans uçak gönderildi. Hastaların ileri tetkik ve tedavileri için Bebek uçak ambulansla Elazığ'a sevk edilirken asker ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Genel
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