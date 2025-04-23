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Adıyaman'da Projeye Uygun Olmayan Yapılar Yıkılıyor

Adıyaman'da Projeye Uygun Olmayan Yapılar Yıkılıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Adıyaman'da depremler sonrası inşa edilen projeye uygun olmayan yapıları yıkmaya başladı. Denetlemelerde uygunsuzluk tespit edilen binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri projeye uygun olmayan yapıları yıkıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da deprem sonrası inşa edilen yapılarda yapılan denetimlerde projeye uygun olmayanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yıkılıyor.

6 Şubat Depremlerinin büyük hasara neden olduğu Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yeni yapılardaki denetimleri aralıksız sürüyor.

Asrın felaketinin ardından il, ilçe, belde ve köylerde konutların, işyerlerinin inşası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bu binalara yönelik denetimlerinde projeye uygun olmayanlar yıkılıyor.

Adıyaman'da 3 binanın projeye uygun olmaması nedeniyle yıkım başladı. Turgut Reis Mahallesinde zemin+4 kat olarak inşa edilen binada uygunsuzluk tespit edilince binanın yapımı durduruldu. Binanın zemin katı yapılırken inşaat yıkılmaya başlandı.

Konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, "İnşaat süreçleri devam ettiğinde bizim için özellikle depreme dayanıklı dirençli yapılar inşa etmek, projelerine, eklerine, yönetmenliklerine, imar mevzuatına göre uygun olduğunu her safa da denetlememiz gerek. Ekiplerimiz tarafından da yapılan denetimler sonucu imara aykırı, proje eklerine uygun olmayan yapılarla ilgili yıkımlar tespit edilmiştir. ve arkamızda gördüğümüz yapının aykırılıkları nedeniyle yıkım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bununla ilgili hassas olduğumuzu, taviz vermeyeceğimizi buradan belirtmek isterim. Projelerine uygulamayan, bazen kesitlerle ilgili sorun yaşadığımız, kolon ebatlarıyla ilgili sorun yaşadığımız durumlarda göz önünde bulundurulup, bunlarda tespit ediliyor. Bunlarda yaklaşık 2-3 tane binada tespit edildi. Bazen beton yerleştirmesiyle ilgili sorunlar yaşadığımızda oluyor. Bunlarda görüldüğünde hemen yıkım işlemleri ivedi bir şekilde vatandaşlara bildiriliyor. Akabinde de yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Genel
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