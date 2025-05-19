99 Yaşındaki Hulusi Mola Hayatını Kaybetti

99 Yaşındaki Hulusi Mola Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 4 kuşak ilesiyle yaşayan 99 yaşındaki Hulusi Mola, 'Aile Yılı' kapsamında verdiği röportajla örnek olmuştu. Mola, hayatını kaybetmeden önce aile değerlerine dair önemli mesajlar vermişti.

"Aile Yılı" için söylediği sözlerle örnek olmuştu, 99 yaşında hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 4 kuşak ilesiyle bir arada yaşayan ve verdiği röportajla örnek olan 99 yaşındaki Hulusi Mola, verdiği röportajdan kısa süre sonra, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ölmeden önce söylediği sözlerle sosyal medyada örnek olan Mola'nın vefatı yakınlarını yasa boğdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Hulusi Mola, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Aile yılı çerçevesinde başlatılan "Aile Söyleyişleri"ne katılarak verdiği mesajlarla örnek olmuştu. Kastamonu Valiliği koordinesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Söyleyişleri"ne konuk olan Mola, dört kuşağın bir arada yaşadığı ilesiyle ailenin önemini vurgulamıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından rahatsızlanan 99 yaşındaki Hulusi Mola hayatını kaybetti. Rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaşamını yitiren Mola, yakınlarını yasa boğdu.

Mola'nın cenazesi Tosya Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedildi.

Aile Yılı röportajında geçmişe dair hatıralarını anlatan Hacı Hulusi Mola, geçimini kuşak satarak sağladığını ifade ederek, "Gençler kendi başlarına hareket ediyor. Laf söz dinlemiyorlar. Kendi başlarına gidiyorlar ama bizler öyle değildik. Dedem vardı, bizler dedemin sözünden çıkmazdık, bizler genç iken öyleydik" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Genel
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