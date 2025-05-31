41 Yıl Almanya'da Çalışan Baba, Oğlunun Düğününe Katılmak İçin Vize Yardımı Bekliyor

41 Yıl Almanya'da Çalışan Baba, Oğlunun Düğününe Katılmak İçin Vize Yardımı Bekliyor
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Amasya'da yaşayan Hüseyin Odabaşı, Almanya'da 41 yıl çalıştıktan sonra oğlunun düğününe katılmak için yaptığı Schengen vizesi başvurusunun sonuçsuz kalması nedeniyle Türk ve Alman yetkililerden yardım istiyor. Düğün tarihi yaklaşırken umudu tükendi.

41 yıl Almanya'da çalıştı, oğlunun düğününe gidemiyor: Schengen vizesi için yardım bekliyor

AMASYA - Almanya'da 41 yıl çalışan babanın, oğlunun düğününe katılabilmek için Schengen vizesi başvurusu sonuçsuz kaldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Hüseyin Odabaşı, oğlunun Almanya'daki düğününe katılmak için vize yardımı istiyor. Oğlunun 21 Haziran'da Almanya'da yapılacak düğününe katılmak için yaptığı vize başvurusu sonuçsuz kalan 60 yaşındaki baba, Türk ve Alman yetkililere seslenerek, desteklerini istedi.

Türkiye'den Almanya'ya oğlunun Löhne şehrinde gerçekleşecek düğününe gitmek isteyen evli ve 8 çocuk babası Hüseyin Odabaşı, başvuruda bulunduğu Schengen vizesi için olumsuz yanıt aldı. Yaklaşan düğün tarihiyle birlikte umudu tükenen baba, "Tek isteğim düğüne gitmek. Sonra geri göndersinler. Oğlumun en mutlu gününde yanında olmak istiyorum" dedi.

6 çocuğu ve eşi Almanya'da olduğunu belirtip düğünlerin aileler için önemli olduğunu belirten işçi emeklisi Odabaşı, "Almanya'da 41 yıl çalıştım. Bir iş kazası geçirdiğim için kesin dönüş yaptım. Bizim ilk çocuk kaza geçirdi ölümden döndü bir kere bana vizesiz Almanya'ya gitmeme müsaade ettiler. İkinciye bir düğüne vize alıp gittim. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi bizim son oğlanın düğünü var. 3 ay oldu bana davetiye geleli. Halen bir randevu vermiyorlar. Vermeme sebeplerini bilmiyorum. Hiçbir polislik sorunum olmadı. Bunlara rağmen bana bir türlü vize vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Türk ve Alman yetkililerden destek bekleyen Odabaşı, düğüne katılamaması durumunda telefondan canlı yayın aracılığıyla izlemek zorunda kalacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Genel
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