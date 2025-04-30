Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

23 Nisan Töreninde Viral Olan Çocuk Şarkı Söyledi

23 Nisan Töreninde Viral Olan Çocuk Şarkı Söyledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde Hacı Berke Sakallı, Emrah'ın şarkısını söyleyerek sosyal medyada viral oldu. Şarkıyı düğünlerde babasından öğrendiğini belirten Sakallı, bu anları paylaşarak milyonlarca izleyiciye ulaştı.

23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde okulda Emrah'ın şarkısını söyleyince sosyal medyada viral olan çocuk, şarkıyı söylemeyi düğünlerde babasından öğrendiğini çok sevdiğini söyledi

ADANA - Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde okulda Emrah'ın şarkısını söyleyince sosyal medyada viral olan çocuk, şarkıyı söylemeyi düğünlerde babasından öğrendiğini çok sevdiğini söyledi.

Arif Nihat Asya İlkokulunda 2. sınıfta öğrenim gören Hacı Berke Sakallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında törende Emrah'ın "Götür beni gittiğin yere" şarkısını söyledi. Sakkalı'nın törende şarkı söylediği anlar videoya alınıp sosyal medyaya yüklenince birden viral olup milyon izlendi. Videonun çok izlenmesine şaşıran Sakallı, şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "Benim babam özel güvenlik görevlisi ama düğünlerde şarkı söylüyor. Ben de onunla düğünlere gide gide şarkı söylemeyi öğrendim. O günde öğretmen benim şarkı söylediğimi biliyordu, törende de şarkı söylememi istedi. Ben de çıkıp söyledim. Görüntü çok izlenmiş çok sevindim mutlu oldum" dedi.

Sakallı, genellikle Ferdi Tayfur ve Emrah şarkılarını söylediğini belirterek, "İki sanatçıyı da çok seviyorum" diye konuştu.

Baba Mehmet Sakallı, "Ben düğünlerde şarkı söylerdim. O yüzden oğlumda aşinalık var. Bende engel olmak yerine destek oldum. Böyle olacağını bilmiyorduk gerçekten çok ilgi gördü. Oğlumla çok gurur duyuyorum. Bende, ilkokuldan bu yana hep söylerim. Benim çocukluğum, şuan oğlumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.