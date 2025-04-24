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23 Nisan Gösterisi Sırasında 6.2'lik Deprem Panik Yarattı

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Silivri'de 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar, gösteri sırasında 6.2 büyüklüğünde bir depremle karşılaştı. Deprem anında yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

23 Nisan gösterisi sırasında depreme yakalandılar

İSTANBUL - Silivri'de bir okulda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar depreme yakalandı. Panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı. Gösteri sırasında 6.2'lik deprem yaşandı. Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı. O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - Genel
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