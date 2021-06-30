Genel Yüzdelik Dilim nedir? 2021 LGS yüzdelik dilimleri açıklandı! LGS sınavı sonuçlarına göre yüzdelik dilim nasıl hesaplanır önemi nedir?

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihi itibari ile açıklandı. Bu kapsamda Genel Yüzdelik Dilim nedir? LGS sınavı sonuçlarına göre yüzdelik dilim nasıl hesaplanır önemi nedir? sorularının yanıtları merak edildi. Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanır.

Genel Yüzdelik Dilim nedir? 2021 LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. LGS sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılmasının ardından yüzdelik dilim nasıl hesaplanır, puan mı önemli yüzdelik dilim mi? sorularının yanıtları merak edildi.

GENEL YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

2021 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

SINAVA KATILIM YÜZDE 83

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

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YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

PUAN MI ÖNEMLİ YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Bir okulu tercih ederken dikkate alacağınız puan değil, yüzdelik dilim olacak. Çünkü okulların puanlarını sizin puanlarınız belirlemekte. Yüzdelik dilimleriniz ise sıralamada nerede olduğunuzu gösterecek ve bu dilimlere göre tercih yapılmakta.

LGS KAÇ NET HANGİ YÜZDELİK DİLİME DENK?

LGS'de 400 puan almak için Türkçeden 15 net, İnkılap Tarihinden 8 net, Din Kültüründen 9 net, Yabancı Dilden 7 net; Matematik dersinden 11 net, Fen bilimleri dersinden 14 net toplamda 64 yaptığınız takdirde 401.4826 puan ve 7.6 yüzdelik dilime girmiş olursunuz.