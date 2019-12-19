Genel Sekreter Uzun, Yurduntepe Kayak Tesisleri'ni inceledi

19.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:56

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Yurduntepe Kayak Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Uzun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Karabük'te yapımı devam eden Keltepe Kayak Merkezi'nde ne gibi çalışmalar yapabileceğini araştırmak için Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan kayak tesislerindeki çalışmaları incelemeye geldiklerini söyledi.

Yurduntepe Kayak Tesisleri hakkında Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi'den bilgi aldıklarını belirten Uzun, "İki etaptan oluşan Yurduntepe Kayak Tesisi'nde birinci etapta pist 3 bin metre ve 6 kişi taşıma kapasiteli Porsche dizayn kapanabilir kabinler bulunuyor. İkinci etapta ise pist uzunluğu bin 500 metre ve 4 kişi taşıma kapasiteli kabinsiz telesiyejlerin olduğunu gördük." dedi.

Uzun, geçen yıl Kastamonu İl Özel İdaresi'nden geçici süreliğine Keltepe Kayak Merkezi pistlerinde kullanmak üzere aldıkları kar ezme makinesini daha detaylı inceleme fırsatını bulduklarını ifade ederek, inceleme sırasında Keltepe Kayak Merkezi için fikir alışverişinde bulunduklarını ve teknik bilgiler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA