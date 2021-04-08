Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile bir araya geldi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş'i Ankara'da ziyaret ettiİl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun gerçekleştirdiği ziyarette Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş'e kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı
ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş'i Ankara'da ziyaret etti

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun gerçekleştirdiği ziyarette Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş'e kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi.2021 yılı yatırım planı kapsamında yapılması düşünülen çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunulan toplantı sonrası milletvekilleri nazik ziyaretlerinden dolayı Uzun'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:09:26. #1.15#
title