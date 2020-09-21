Genel Sekreter Taşdemir, Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti
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Genel Sekreter Taşdemir, Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) Genel Sekreter olarak atanan İbrahim Taşdemir, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'daki Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Genel Sekreter Taşdemir, Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti
21.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:29

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) Genel Sekreter olarak atanan İbrahim Taşdemir, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'daki Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın kuruluş ekibinde yer alan ve 2010-2012 yılları arasında Planlama Birim Başkanı olarak çalışan İbrahim Taşdemir, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaparken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2020 tarihinde SERKA'ya Genel Sekreter olarak atandı.

Göreve başlayan Genel Sekreter Taşdemir, Ajans'ın Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Taşdemir, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Başkan Vekili Kars Valisi Türker Öksüz, Ağrı Valisi Dr.Osman Varol, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ağrı İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Alkan, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Murat Dalanbay, Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Sarıtaş, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, Ağrı TSO Başkanı Saim Alpaslan, Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, Iğdır TSO Başkanı Kamil Arslan ile Kars TSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nu ziyaret ederek bi,r süre sohbet etti.

Öte yandan Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Sekreter Taşdemir'e yeni görevinde başarılar diledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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