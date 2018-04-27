Genel Sekreter Kaya'nın Köy Ziyaretleri

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas merkez ile Hafik ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya ilk olarak merkeze bağlı Kızılkavraz, Dikmencik, Pınarca ve Çaygören köylerini ziyaret etti.

Daha sonra Hafik ilçesine bağlı Küpecik, Tavşanlı ve Düzyayla köylerini de ziyaret eden Kaya, ziyaretlerde köy muhtarları ve bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Kaya, köylerde yürütülen parke, yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek birim müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya'ya köy gezilerinde Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Hafik İl Genel Meclis Üyesi Osman Budak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sami Dağ ve ilgili teknik personel eşlik etti.