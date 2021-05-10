Genel Sekreter Çelikel'den Başkale ilçesine ziyaret
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Genel Sekreter Çelikel'den Başkale ilçesine ziyaret

Genel Sekreter Çelikel'den Başkale ilçesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Başkale ilçesini ziyaret ederek bu yıl asfaltlanacak olan mahalle yollarında incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Başkale ilçesini ziyaret ederek bu yıl asfaltlanacak olan mahalle yollarında incelemelerde bulundu.

Göreve başladığından bu yana ilçeleri tek tek gezerek Van Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki yatırımlarını inceleyen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Başkale ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak Başkale Kaymakamlığını ziyaret eden Çelikel, Kaymakam Asım Solak ile makamında görüştü. Daha sonra Kaymakam Solak ile birlikte bu yıl yolları yapılacak olan Öncüler Mahallesi ile mahalleye bağlı Budağ mezrası ve Örenkale Mahallesi ile Kırbalı mezra yollarında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Çelikel, mahalle sakinleri ile de bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı. - VAN

Genel Sekreter Çelikel'den Başkale ilçesine ziyaret
Genel Sekreter Çelikel'den Başkale ilçesine ziyaret
Genel Sekreter Çelikel'den Başkale ilçesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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