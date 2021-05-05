Genel Sekreter Çelikel'den Bahçesaray ilçesine ziyaret
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Genel Sekreter Çelikel'den Bahçesaray ilçesine ziyaret

Genel Sekreter Çelikel'den Bahçesaray ilçesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Kısa süre önce Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanları ile birlikte Bahçesaray ilçesini ziyaret etti. Ziyaret Kapsamında ilk olarak Bahçesaray Kaymakamlığını ziyaret eden Çelikel, Kaymakam Muhammet Öztabak ile bir araya gelip ilçedeki yatırımlar ile ilgili toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardından Çelikel, Bahçesaray Kaymakamı Öztabak ve Bahçesaray Belediyesi Başkanı Meki Arvas, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Bahçesaray ilçesine yapılan yatırımları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bahçesaray ilçesinin Van ve bölge için önemli bir yerleşim yeri merkezi olduğunu belirten Çelikel, "Van Büyükşehir Belediyesi, ilçede kaymakamlık ve belediye ile birlikte uyum içinde bir çalışma yürütüyor. Bu işbirliği çerçevesinde devletimiz ilçede çok güzel işler yapıyor. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki dönem içinde de kesintisiz devam edecek" dedi. - VAN

Genel Sekreter Çelikel'den Bahçesaray ilçesine ziyaret
Genel Sekreter Çelikel'den Bahçesaray ilçesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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