Genel Sekreter Çelikel arıtma tesisini gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, açılış için gün sayan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve yenilenme çalışmaları devam eden Hacıbekir Caddesi'nin son etabında incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, açılış için gün sayan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve yenilenme çalışmaları devam eden Hacıbekir Caddesi'nin son etabında incelemelerde bulundu.

Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) yapımına başlanan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki çalışmalarda sona gelindi. Dev tesis açılış için gün sayarken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu alana giderek incelemelerde bulundu. Alanı gezen Genel Sekreter Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arıtma tesisinin faaliyete girmesiyle birlikte Van Gölü'nün eşsiz maviliğinin korunacağını belirten Genel Sekreter Çelikel, "Türkiye'deki en modern tesislerden biri Van'a inşa edildi. Tesiste son teknoloji makineler kullanıldı. İnşallah bu tesis sayesinde Van Gölü daha mavi, daha temiz kalacak" dedi.

Daha sonra beraberindekilerle prestij caddeler kapsamında 2'inci etabı devam eden Hacıbekir Caddesi'ne giden Genel Sekreter Çelikel caddeyi gezdi. Caddede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Çelikel, yüklenici firma yetkililerden bilgi alarak esnafı gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Çelikel, esnafa bol kazançlar dileyip ramazanlarını kutladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı