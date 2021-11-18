Genel Müdürümüz Sabahattin Dülger Trabzon'da

TRABZON (Habermetre) - Genel Müdürümüz Sabahattin Dülger 16. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Trabzon saha ziyareti kapsamında Trabzon Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaret esnasında Trabzon ilindeki hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin mevcut durum değerlendirilerek hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Genel Müdürümüz Sabahattin Dülger Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Ortahisar Halk Eğitimi Merkezindeki kurslara katılarak hem öğretmen ve usta öğreticilerden hem de kursiyerlerden hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkındaki görüşlerini aldı.

Hayat boyu öğrenme katılım oranlarının ancak öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin katkıları ile artırılabileceğinin önemini vurgulayan Dülger, öğreticilerin gayretine ve kursiyerlerin mutluluğuna tanık olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Genel Müdürümüz başarılı çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Ziyaretler esnasında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve hayat boyu öğrenmeden sorumlu Şube Müdürü Erol Kazancı Genel Müdürümüze eşlik etti.

Trabzon ziyareti halk eğitimi merkezleri müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile tamamlandı. Toplantıda Genel Müdürümüz, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında kurum müdürlerinden bilgi aldı. Yapılan görüşmeler sonucunda toplantı iyi dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

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