Genel Müdür Yılmaz, Ağrı ve Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu
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Genel Müdür Yılmaz, Ağrı ve Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu

Genel Müdür Yılmaz, Ağrı ve Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, programı kapsamında ilk olarak Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesindeki imam hatip okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, programı kapsamında ilk olarak Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesindeki imam hatip okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Yılmaz, bu kapsamada Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Doğubayazıt ilçesindeki Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Saidi Nursi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve eğitim öğretim yılsonunu değerlendirdi. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen Genel Müdürü Yılmaz, daha sonra Ahmedi Hani Türbesini ziyaret ederek İshakpaşa Sarayını gezdi.

Genel Müdür Yılmaz'a ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile şube müdürleri eşlik etti.

Yılmaz, Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, programının ikinci durağı ise Ardahan oldu.

Göle ilçesinde Hafızlık İcazet Töreni'ne iştirak eden Yılmaz, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 24 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.

Törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Ağırman ile öğrenciler ve aileler katıldı.

Göle Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen törende, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından Kuranı kerim tilaveti okundu, ilahiler seslendirildi ve dua edildi. Sine vizyon gösterimlerinin yapıldığı törende hafızlık kurslarını tamamlayan kız öğrencilere 'hafızlık tacı' takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

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